En Chiapas, construcción y ampliación de 31 bachilleratos con una inversión de 586.4 mdp

En Chiapas se construyen, amplían y reconvierten 31 bachilleratos, con una inversión de 586.4 millones de pesos, en apoyo de los jóvenes, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal informó sobre el trabajo de las Mesas de Paz y las acciones de Atención a las Causas, en coordinación con el gobierno del estado y municipios, que han permitido acercar a la población de la entidad programas, trámites y servicios.

Precisó que los bachilleratos estarán en los municipios de Acala, Berriozábal, Chalchihuitán, Chanal, Chilón, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, La Concordia, La Independencia, Larráinzar, Las Margaritas, Mazatán, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Sabanilla, Salto de Agua, San Juan Cancuc, Suchiapa, Tenejapa, Tila, Tonalá, Villaflores y Yajalón.

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Lo anterior, dijo, pensando siempre que, con humanismo y sensibilidad, el gobierno de la Presidenta coloca a las personas, las familias y las comunidades en el centro de la acción pública.

La secretaria de Gobernación agregó que en Chiapas también se han realizado 267 Jornadas por la Paz; entregas de Cartillas de Derechos de las Mujeres; pláticas sobre prevención de la violencia; jornadas de danza y bailes típicos, en las que participan niñas, niños y jóvenes; así como actividades deportivas.

En coordinación con el gobierno de Chiapas, señaló la secretaria, se implementaron acciones estratégicas para ampliar servicios básicos de infraestructura, acercar programas sociales y brindar apoyos productivos. Además, el gobierno del estado impulsa la inversión en obra pública, carreteras para conectar caminos, salud y alfabetización.

Destacó que esta es la lógica de atender las causas: donde haya condiciones de vulnerabilidad, se promueve el ejercicio de derechos mediante programas y servicios, como trámites del Registro Civil, ampliación de becas, créditos y fertilizantes.

También explicó que con la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se busca evitar que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a armas de fuego guardadas en sus hogares.

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Precisó que, a través de estos módulos de canje, del 1 de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2026, la población de 19 municipios ha entregado, de manera voluntaria y anónima, 158 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo, las cuales fueron destruidas en el lugar.

En la conferencia estuvieron también el gobernador del estado, Eduardo Ramírez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño; la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, así como la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.