Detienen en Nuevo León a sujeto acusado de fraude en Oaxaca 

Un hombre que está señalado por el delito de fraude en Oaxaca en un esquema en el que convencía a sus víctimas de entregar sus vehículos como parte de un enganche por la adquisición de nuevas unidades, fue detenido en Nuevo León.

Elementos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del estado de Oaxaca, lograron la detención de Donato "N", de 42 años.

El hombre es considerado objetivo prioritario por estar presuntamente relacionado con un esquema de fraude de alto impacto en el sur del país.

La detención se ejecutó en el sector Residencial Las Quintas en el ayuntamiento de Guadalupe.

"El ahora detenido es requerido por autoridades judiciales del estado de Oaxaca por su probable participación en el delito de robo específico en su modalidad de fraude, relacionado con hechos ocurridos en 2025", precisó la autoridad estatal.

Agregó que de acuerdo con las investigaciones, el sujeto habría implementado un mecanismo de engaño mediante el cual ofrecía a diversas víctimas la posibilidad de entregar sus vehículos como enganche para la adquisición de nuevas unidades.

Sin embargo, esas transacciones no se concretaron y más de 20 personas resultaron perjudicadas.

El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades de Oaxaca para lo que resulte.

