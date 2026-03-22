"Planta coquizadora lleva avance del 76 por ciento": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en sus redes sociales que la planta coquizadora que se construye en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, lleva un avance del 76 por ciento.

En un breve video, la presidenta Sheinbaum destaca que con esta planta coquizadora se producirá más gasolina y diésel en vez de combustóleo que es más contaminante.

En la grabación, la titular de Ejecutivo destaca que la refinería de Salina Cruz se moderniza desde el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, trabajando al lado de la empresa ICA Fluor, que es la encargada de modernizar las refinerías del país, particularmente la de Tula y Salina Cruz.

Aquí se está construyendo una planta coquizadora, se llama, ¿qué quiere decir eso?, que en vez de producir combustóleo que es un combustible con mucho azufre, mucha contaminación, se van a producir más gasolinas y más diésel. Y para eso se necesita un nuevo tren o una nueva planta de coquización”, resaltó

Explicó que se llama planta de coquización porque el producto final va a ser coque que también se utilizará para producir fertilizantes. “El tipo de gasolinas y diésel que se van a producir tiene menos contenido de azufre, eso ayuda a disminuir las emisiones contaminantes”, añadió.

Esta obra lleva un 76 por ciento de avance y va trabajando muy bien y ya muy pronto vamos a echarla a andar. Son 80 mil nuevo barriles de producción, de gasolina y diésel, en vez de combustóleo”, agregó.

En la refinería de Salina Cruz estamos construyendo una planta coquizadora para producir más gasolina y diésel en vez de combustóleo que es más contaminante. Les muestro… pic.twitter.com/mFRBrtCTg0 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 22, 2026

Presentan boleto de la Lotería de Margarita Maza

Por Arturo Páramo

El sorteo Zodiaco Especial número 1740 rendirá homenaje a Margarita Maza de Juárez con un Premio Mayor de 11 millones de pesos y una bolsa total repartible de 43 millones de pesos, informaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón.

Desde Guelatao, Oaxaca, se anunció que el sorteo se realizará la noche del 29 de marzo, la serie completa tendrá un costo de 700 pesos, mientras que un cachito se adquiere por 35 pesos.

El anuncio de hizo durante la conmemoración del natalicio de Benito Juárez en Guelatao de Juárez, Oaxaca, el sábado pasado.

El billete conmemorativo forma parte del homenaje nacional: “2026, año de Margarita Maza”.

Para este sorteo, se emitieron dos millones 400 mil “cachitos”, los cuales ya se encuentra a la venta en los más de 11 mil puntos en todo el país y en el portal “MiLoteria.Mx”.

La presentación del boleto se dio durante la gira de Sheinbaum por Oaxaca, en donde estuvo acompañado del Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; y de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández.

Traducen a 67 lenguas la Cartilla de los Derechos de las Mujeres

La Cartilla de los Derechos de las Mujeres fue traducida a 67 lenguas originarias del país, con lo que se podrá difundir a todas las comunidades del país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Tehuantepec, Oaxaca.

La traducción fue realizada por mujeres pertenecientes a los pueblos originarios y con ello contribuyen a la preservación de las lenguas originarias en México, destacó la titular del Ejecutivo.

Ya se tradujo, ahora ¿qué hay que hacer? Pues hay que difundirlo en todos los pueblos y comunidades.

Que las mujeres y los hombres sepamos que las mujeres tenemos derechos, que las mujeres no queremos ser más, pero nunca más queremos ser menos en nuestro país”, expuso Sheinbaum.

jcp