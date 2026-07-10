Funcionario de Celaya aprovecha su cargo para viajar por el mundo

El secretario del Ayuntamiento morenista de Celaya ha aprovechado su cargo público para viajar por el mundo. Solamente en lo que va de 2026 ha realizado tres viajes internacionales. Hoy, sin permiso del Cabildo, se encuentra en la ciudad de Nueva York.

A través de sus redes sociales, Daniel Nieto Martínez ha presumido sus viajes bajo el pretexto de hacerle un bien a Celaya, municipio convulso por el crimen organizado, ahogado en asesinatos, robos, secuestros y extorsiones.

El alcalde morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez, visiblemente superado, excusó que Daniel Nieto viaje con recursos públicos a Estados Unidos y leyó un comunicado donde resalta que el funcionario acudió a Nueva York para participar en un congreso organizado por Naciones Unidas, con el fin de compartir la experiencia del municipio en el desarrollo sostenible.

“La participación de Celaya en este espacio internacional fortalece el intercambio de buenas prácticas con gobiernos locales y organismos internacionales, refrendando el compromiso del municipio con la planeación estratégica, la gobernanza, la transparencia y la localización de la Agenda 2030, contribuyendo al bienestar de los celayenses”, dijo Ramírez Sánchez al leer el comunicado que utilizó al ser entrevistado.

El secretario del Ayuntamiento morenista lleva ya tres viajes internacionales en 2026; ahora se encuentra en Nueva York. Excélsior

Pero el secretario del Ayuntamiento no solamente viajó a Nueva York. En enero pasado se trasladó a Madrid para participar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y, supuestamente, promocionar a Celaya.

Sin embargo, de Madrid se trasladó a la ciudad de Vigo, donde reportó haber sostenido reuniones con empresarios y con el gobierno local, a fin de gestar un hermanamiento, del cual hasta el momento no se cuenta con resultados tangibles.

Bajo el mismo pretexto de hermanamiento, el funcionario se fue a la ciudad de Greenacres, en Florida, Estados Unidos. Ahí permaneció cuatro días. Tampoco hay resultados concretos.

Nieto Martínez no solamente ha viajado a otros países.

Regularmente se ausenta de su trabajo como secretario del Ayuntamiento, lo cual ya ha ocasionado problemas con los integrantes del Ayuntamiento, incluidos los de su propio partido, Morena.

Por ejemplo, el regidor de Morena Miguel Villanueva Floresvillar, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte Público, denunció que los integrantes del Ayuntamiento no fueron informados del nuevo viaje del secretario del Ayuntamiento y advirtió que la funcionalidad del Gobierno de Celaya ya está en entredicho.

“No tuvimos conocimiento. Al despacho de su servidor no se nos notificó. Nos enteramos de que al parecer no está dentro del municipio y que viajó al extranjero a una comisión encargada por el alcalde. Sí solicitamos que cada vez que suceda esta situación se nos informe, mínimamente para saber quién queda de encargado”.

Tampoco se ha informado cuánto dinero ha erogado Celaya para el nuevo viaje del secretario del Ayuntamiento.