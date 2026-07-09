Sheinbaum acusa a Ken Salazar de mentir en caso 'Mayo' Zambada; exige al FBI y EU una explicación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió este jueves en que en el caso de la sustracción y traslado de Ismael El Mayo Zambada de México hacia los Estados Unidos, el exembajador de ese país, Ken Salazar, miente en su versión lo que implicaría que se violó la soberanía mexicana.

El miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) recalcó que de acuerdo con las autoridades mexicanas, Salazar se contradice al señalar que no hubo actuación del gobierno de ese país en la sustracción de Zambada, pero el propio FBI presume esa acción.

“De acuerdo con la Fiscalía hay falta a la verdad por parte del exembajador” (...) “El asunto aquí es si hubo una violación a la soberanía, porque repito, el fin no justifica los medios, por supuesto que este capo de la droga este líder del cártel de Sinaloa, qué bueno que está detenido, aquí tenía orden de aprehensión, pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención”, explicó Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre por qué el gobierno de México decidió extraditar al piloto del avión en el que se trasladó a Zambada, recalcó que la FGR deberá ser la que explique porque durante la gestión de Alejandro Gertz se tomó esa decisión.

De acuerdo con el canciller Roberto Velasco, fue hasta después de que se extraditó al piloto cuando se tuvo la información de que había participado en el traslado de El Mayo Zambada hacia Estados Unidos.

Sheinbaum insistió en que el FBI y el gobierno de los Estados Unidos deben presentar la información de cómo se llevó a cabo la detención y traslado de Zambada, pues la propia agencia ha presumido que un avión que se expone en un museo de Texas se utilizó para llevar al Mayo a los Estados Unidos, lo que implicaría una violación del territorio mexicano.