Urgen normativa para retirar maraña de cableado en desuso en el país

La acumulación y el sobrepeso del cableado en desuso en las calles puede causar cortocircuitos e incendios en todas las ciudades del país.

Además, las líneas que penden a baja altura o quedan tiradas sobre banquetas y vialidades se transforman en trampas que afectan a ciclistas, motociclistas, peatones y personas con discapacidad, advirtió la senadora Mariela Gutiérrez Escalante.

Por ello, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), para que aceleren la emisión de las normas oficiales mexicanas y lineamientos técnicos para el reordenamiento, retiro o soterramiento de los cables de la infraestructura de telecomunicaciones.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

La senadora de Morena también llamó a establecer una normativa para la imposición de sanciones por la falta de retiro de ese material.

En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria también pide a las autoridades competentes de los estados que aceleren e intensifiquen las acciones y programas para el retiro inmediato del cableado aéreo en desuso en la vía pública, en coordinación con las empresas concesionarias de telefonía e internet.

Gutiérrez Escalante señaló que la proliferación de infraestructura en desuso no constituye un fenómeno aislado ni exclusivo de la Ciudad de México; por el contrario, se trata de una problemática de dimensiones nacionales que aqueja con severa gravedad a las principales zonas metropolitanas del país.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

Este riesgo latente para la seguridad de los transeúntes y la imagen urbana, dijo, confirma la necesidad de transitar de un esquema puramente voluntario hacia la aplicación de las sanciones, a fin de que las empresas concesionarias se obliguen a asumir de forma permanente, expedita y total, la responsabilidad de limpiar el espacio público que han saturado.

Mariela Gutiérrez consideró que este exhorto no sólo es oportuno, sino jurídicamente necesario para solicitar a la autoridad regulatoria que vigile el cumplimiento de la normatividad, que garantice que el desarrollo tecnológico no ocurra a expensas de la seguridad ciudadana y el equilibrio ambiental.