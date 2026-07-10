La generación de empleo formal continúa fortaleciendo las oportunidades para las familias de Baja California. Al cierre de junio, el estado alcanzó 1 millón 70 mil 951 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con una ganancia de 76 mil 048 empleos en lo que va de 2026, resultado que lo posiciona como la entidad con mayor generación de empleo formal en el país durante el primer semestre del año, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En términos anuales, Baja California registró un incremento de 55 mil 041 trabajadores asegurados respecto de junio de 2025, lo que representa un crecimiento de 5.4 por ciento. Con ello, el estado obtuvo el tercer mayor crecimiento absoluto a nivel nacional, solo por detrás de la Ciudad de México y el Estado de México, y por encima de cualquier entidad de la frontera norte, así como de Jalisco y las entidades del Bajío.

Reproducir Baja California lidera la generación de empleo formal en México durante primer semestre

Durante junio, Baja California también mostró uno de los mejores desempeños mensuales del país, al sumar 43 mil 274 trabajadores asegurados respecto de mayo de 2026. Este avance refuerza la recuperación y expansión del empleo formal en el estado, después de haber registrado 1 millón 27 mil 677 trabajadores asegurados en mayo.

A nivel municipal, el crecimiento del semestre se explicó principalmente por Tijuana, con 42 mil 589 trabajadores asegurados, y Mexicali, con 31 mil 154. Ensenada aportó 2 mil 449 empleos y Playas de Rosarito, 47, mientras que San Quintín y Tecate registraron ajustes de 138 y 53, respectivamente.

Por actividad económica, el avance fue generalizado: crecieron todas las actividades del estado, excepto Transportes y Comunicaciones, que registró una disminución de 2 mil 377 puestos. Los mayores incrementos se dieron en Servicios sociales y comunales, con 30 mil 666 empleos; Industria de la Construcción, con 17 mil 584; Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza, con 14 mil 142; Comercio, con 11 mil 478; Servicios para Empresas, Personas y el Hogar, con 2 mil 272, e Industrias de la Transformación, con 2 mil 173 empleos.

Los avances en Comercio, Industria de la Construcción e Industrias de la Transformación se dieron principalmente en Tijuana, reforzando el peso del municipio en la generación de empleo formal. En Servicios sociales y comunales, actividad altamente relacionada con los servicios de salud y atención social, el crecimiento se concentró de manera importante en Mexicali.

En conjunto, estos resultados confirman que Baja California mantiene un mercado laboral formal creciente y una posición destacada dentro del contexto nacional, con una tendencia favorable en la afiliación de trabajadores al IMSS durante los últimos meses. La generación de empleo formal también fortalece el bienestar compartido, al brindar a más familias acceso a ingresos estables, seguridad social y mayores oportunidades para mejorar su calidad de vida.