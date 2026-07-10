Tras declarar ante la FGR, consejero estatal de Morena teme por su seguridad; responsabiliza a abogado de implicados en caso de extorsión

Luego de comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), Jesús Neri Prieto difundió una carta pública en la que manifestó temor por su seguridad y la de su familia. El exdirectivo de Pemex y consejero estatal de Morena en Nuevo León aseguró que declaró como testigo dentro del caso de extorsión denunciado por el senador con licencia Waldo Fernández y responsabilizó de cualquier situación que pudiera ocurrirle al abogado Alfredo Treviño quien ha sido señalado en la trama donde varias personas resultaron implicadas en el armado de la acusación contra Fernández.

El caso se originó durante la campaña por el Senado de 2024, cuando Deborah Berenice Rodríguez acusó al entonces candidato a senador Waldo Fernández del delito de violación. El hoy legislador con licencia rechazó la acusación desde el primer momento y sostuvo que se trataba de una denuncia fabricada para exigirle dinero y afectar su candidatura en plena contienda electoral.

Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía General de la República cambió el rumbo del caso al integrar una carpeta por el presunto intento de extorsión denunciado por Fernández. De acuerdo con la indagatoria, además de la mujer que presentó la denuncia, habrían participado otras personas en esa operación.

Entre ellas figura Karina Barrón Perales, exdiputada local y exdiputada federal por Nuevo León, quien fue investigada por su presunta participación en el caso.

Aunque posteriormente alcanzó un acuerdo reparatorio con Waldo Fernández, ofreció una disculpa pública y obtuvo la suspensión del proceso penal en su contra, la investigación no concluyó con ese acuerdo. La Fiscalía mantiene abiertas otras líneas para determinar la posible participación de más personas, entre ellas el abogado Alfredo Treviño, cuyo nombre también ha sido mencionado dentro del expediente.

Es en ese contexto que Neri Prieto sostiene que la información que proporcionó a las autoridades está respaldada con pruebas y testimonios, aunque no revela el contenido de su declaración lo cual podría derivar en represalias.

El consejero estatal de Morena también explica que decidió hacer público el documento porque teme que su participación en la investigación pueda derivar en represalias.

En la carpeta de investigación que se integró por la denuncia que presentó Waldo Fernández, se menciona el nombre del abogado Alfredo Treviño a quien se le busca fincarle responsabilidad.

El reporte de la indagatoria establece que el senador declaró que junto a otros 2 litigantes, Alfredo Treviño habría participado en la estrategia que Karina Barrón impulsó por medio de su abogado Gustavo García.