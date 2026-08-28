Caso Ayotzinapa: Sheinbaum anuncia nuevas líneas de investigación a familias de los 43 normalistas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en la reunión que tuvo este jueves con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal especial a cargo, Mauricio Pazarán Álvarez les dio nuevas líneas de investigación.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo indicó que las familias se mostraron “receptivas” y acordaron volver a reunirse.

“Hablamos con ellas y con ellos, se les dio por parte del fiscal encargado del caso nuevas líneas de investigación y avances, se mostraron muy receptivos y quedamos de seguir reuniéndonos, seguir avanzando”, declaró.

Este jueves, la mandataria federal informó que se les daría información sobre la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, además de que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe público sobre las líneas de investigación trabajadas en su gobierno sobre este caso.