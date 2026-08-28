Semar detiene a célula de tráfico de personas

Cinco personas fueron detenidas durante tres cateos realizados en los municipios de Zapopan y Tonalá, Jalisco, como parte de una investigación federal contra una presunta organización dedicada al tráfico de personas migrantes.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las diligencias se efectuaron después de que las investigaciones de la FGR permitieran ubicar varios inmuebles presuntamente relacionados con una célula criminal conocida como “La Tía”.

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De acuerdo con las autoridades, este grupo también estaría involucrado en delitos como narcotráfico, secuestro y extorsión.

Una de las principales líneas de investigación señala que la organización utilizaba túneles localizados en Ciudad Juárez, Chihuahua, para trasladar clandestinamente a personas migrantes hacia Estados Unidos.

Durante los cateos fueron capturados Ana “N”, Gilberto “N”, Martha “N”, José de Jesús “N” y Mayra “N”. Las autoridades indicaron que Martha “N” y Mayra “N” se encuentran relacionadas con los registros que dieron origen a las intervenciones, sin ofrecer mayores detalles sobre su probable participación.

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Los agentes también aseguraron una camioneta GMC Sierra AT4 y una Toyota Tacoma, así como dinero en efectivo, cuyo monto no fue precisado. Entre los indicios localizados se encuentran 31 teléfonos celulares, tres tabletas electrónicas, una computadora portátil, cuatro equipos de cómputo y una memoria USB.

Además, quedaron bajo resguardo tres terminales de pago y tres tarjetas SIM, materiales que serán analizados para determinar si contienen información vinculada con las operaciones financieras y logísticas de la célula investigada.

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Las cinco personas fueron informadas de sus derechos y posteriormente trasladadas, junto con los vehículos, dispositivos electrónicos y demás objetos asegurados, ante el Ministerio Público federal.

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La representación social continuará con la integración de la carpeta de investigación y definirá la situación jurídica de los detenidos. Los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo custodia de las autoridades competentes.