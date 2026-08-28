Semar asegura arsenal y destruyen 49 explosivos en Concordia, Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguraron un arsenal compuesto por armas largas, municiones y 49 artefactos explosivos durante un operativo realizado en las inmediaciones del poblado Las Iguanas, municipio de Concordia, Sinaloa.

Operativo en Sinaloa

La acción formó parte de la “Operación Sable” donde la Semar en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), derivó de trabajos de inteligencia, patrullajes terrestres y vuelos de reconocimiento efectuados por integrantes de la Fuerza Interinstitucional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Durante los recorridos, el personal operativo ubicó tres vehículos abandonados y sin placas de circulación. Al inspeccionarlos, fueron encontradas cuatro armas largas, una pistola, 55 cargadores y 2,825 cartuchos, además de munición de distintos calibres.

Operativo en Sinaloa

En las unidades también se localizó equipo táctico y diversas dosis de hierba seca con características similares a la marihuana.

La operación permitió además el hallazgo de 49 artefactos explosivos improvisados. Debido al riesgo que representaba su traslado y manipulación, especialistas determinaron neutralizarlos y destruirlos en el mismo lugar mediante los protocolos establecidos para materiales explosivos.

Los tres vehículos también fueron inhabilitados en la zona. De acuerdo con las autoridades, sus dimensiones, peso y las condiciones del terreno hacían riesgoso intentar retirarlos, tanto para el personal participante como para habitantes de comunidades cercanas.

El armamento, municiones, equipo táctico y demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar su posible relación con actividades de grupos criminales que operan en la región.