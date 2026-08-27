Padres de los 43 reclaman pocos avances investigaciones del caso Ayotzinapa

Para los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, hay pocos avances en las investigaciones que realiza el gobierno de México, informó el abogado de los padres, Isidoro Vicario.

Tras la reunión de los padres de los normalistas desaparecidos con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Vicario dijo que siguen esperando información de los folios en poder de la Sedena, de las llamadas telefónicas que se hicieron ese día entre personajes involucrados en los hechos, y se prometió avanzar en las investigaciones al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Necesitamos conocer el paradero de los estudiantes a un mes de que se cumplan 12 años. De esos temas no hubo mucha información.

Podemos reconocer de manera objetiva los avances en estas líneas de investigación que informaron a los padres, pero aún así, la información que interesa a los padres para conocer el paradero de los 43 estudiantes hay poca información en ese sentido”, aseguró Vicario.

El abogado destacó que en la reunión se abordaron los temas de las declaraciones del ex gobernador Rivero, y se pidió ahondar en su posible responsabilidad en la desaparición de los normalistas.

Se mantuvo la exigencia de que la Sedena entregue los folios donde se detallan las acciones del Ejército en aquel episodio, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos eximió de responsabilidad a esa corporación.

A través de su abogado, los padres de los normalistas insistieron en el retorno del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Los padres de familia enfatizaron su petición de que se les permita libre tránsito en la Ciudad de México el 26 de septiembre, cuando conmemorarán el 12 aniversario de la desaparición de los normalistas, pues en 2025 se les bloqueó el paso hacia el Zócalo de la capital del país.

Los padres de los normalistas arribaron a Palacio Nacional a las 11:00 horas y se retiraron a las 14:30 horas.