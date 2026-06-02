Sheinbaum niega que se haga propaganda con etiquetado de medicamentos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que se busque hacer propaganda con el etiquetado de medicamentos adquiridos por el gobierno de México.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa de Estado justificó el etiquetado que se pondrá a los medicamentos adquiridos en la próxima compra consolidada, al señalar que con ello se evitarán robos.

El objetivo que tiene que venga ya impreso en la caja de medicamentos es que pues no haya robo del medicamento y se venda después en otra farmacia. Hoy tienen una calcomanía, un sticker, una una calcomanía que se pone o tiene a veces un impreso. Así como viene la caducidad que luego viene tan chiquita que no se ve igual. Este medicamento es gratuito y está muy escondido”, argumentó.

Ante la crítica de opositores de que se vaya realizar propaganda del gobierno federal, la mandataria dijo que se está trabajando con la industria farmacéutica para llegar a un acuerdo.

No había acuerdo, entonces empezaron con una campaña, unos de que queríamos hacer propaganda en los paquetes de medicamentos. No, sencillamente que se sepa que viene del sector salud que fueron comprados con el recurso público y que son entregados en la manera gratuita a la gente y que nadie haga negocio”.