Sheinbaum niega participación de la CIA en muerte de narco en México

Las autoridades mexicanas y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos rechazaron el martes un reporte de CNN que afirmaba que agentes de la CIA habían participado directamente en ataques mortales contra objetivos de cárteles en México durante el último año.

La noticia de CNN, publicada el martes y que citaba fuentes anónimas, indicaba que la CIA había intensificado sus operaciones encubiertas en México a través de su unidad de élite Ground Branch. Esta actividad incluía la participación directa en asesinatos selectivos, según informó CNN.

El gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional", dijo el secretario de Seguridad, Omar García, en X.

La CIA, a través de una publicación en X de su portavoz Liz Lyons, declaró sobre la noticia de CNN: "Se trata de un reportaje falso y sensacionalista que no sirve más que como campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo vidas estadounidenses".

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Un portavoz de CNN dijo el miércoles a Reuters: "Respaldamos nuestra información". El medio añadió que el comentario de la CIA se produjo después de la publicación, a pesar que -dijo- intentaron contactarla y esta declinó comentar, y no especificó qué parte del reportaje cuestiona la agencia estadounidense.

La presencia de agentes de la CIA en México ha tensado la relación bilateral en las últimas semanas.

A mediados de abril, dos funcionarios estadounidenses fallecieron en un accidente automovilístico en el estado norteño Chihuahua tras regresar de una operación de seguridad en México para desmantelar un laboratorio de drogas. Tres fuentes confirmaron a Reuters que los funcionarios eran agentes de la CIA.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que el gobierno federal desconocía la participación de funcionarios estadounidenses en la operación y advirtió a Estados Unidos que no se repita la participación no autorizada de funcionarios estadounidenses.

La presencia de personal estadounidense en operaciones contra los cárteles es un asunto sumamente delicado en México.

Sheinbaum ha sostenido reiteradamente que acoge con beneplácito el intercambio de inteligencia y la cooperación en materia de seguridad, pero no aceptará la participación de agentes o fuerzas estadounidenses en operaciones en territorio mexicano. Por el contrario, el presidente estadounidense Donald Trump ha pedido repetidamente un mayor uso de la fuerza militar para combatir a los cárteles mexicanos, y ha amenazado con que Estados Unidos podría actuar por su cuenta si Washington considera que México no está haciendo lo suficiente.

Con información de Reuters

fdm