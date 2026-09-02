Sheinbaum acusa a EU de buscar dividir al Gabinete de Seguridad

Claudia Sheinbaum Pardo acusó a autoridades de Estados Unidos de intentar generar divisiones al interior del Gabinete de Seguridad de México, luego de las declaraciones del titular de la DEA, Terry Cole, quien ha señalado presuntos vínculos delictivos de algunos funcionarios mexicanos, mientras reconoce públicamente el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante su conferencia, la primera presidenta de México sostuvo que este tipo de posicionamientos forman parte de una estrategia para debilitar a gobiernos que defienden su independencia y soberanía. Sin embargo, aseguró que en el país existe una estrecha coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y que cualquier intento por confrontarlas no tendrá éxito.

Ellos buscan de una u otra manera debilitar a los gobiernos, particularmente gobiernos independientes que defendemos la soberanía, dividirnos internamente. Es una de sus estrategias, generar divisiones al interior del Gabinete de Seguridad”, afirmó.

Sheinbaum fue enfática al señalar que, pese a los señalamientos y reconocimientos provenientes de autoridades estadunidenses, los integrantes del Gabinete de Seguridad mantienen una relación de coordinación y trabajo conjunto.

Lo que pasa es que se topan con pared porque el Gabinete de Seguridad del gobierno de México tiene una coordinación”, sostuvo.

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Sheinbaum señala intento de injerencia

La jefa de Estado también cuestionó que desde Estados Unidos se hagan valoraciones diferenciadas sobre funcionarios mexicanos, particularmente cuando se reconoce el desempeño de García Harfuch mientras se lanzan acusaciones contra otros integrantes del gobierno.

A juicio de Sheinbaum, este tipo de declaraciones no son neutrales y podrían tener como objetivo influir políticamente en México. Incluso consideró que los señalamientos positivos hacia determinados funcionarios pueden formar parte de intentos de injerencia en los procesos electorales del país.

La mandataria insistió en que México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero dejó claro que dicha colaboración debe darse bajo condiciones de respeto a la soberanía nacional.

Por último, Sheinbaum Pardo aseguró que las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad trabajan de manera coordinada y que no existe una fractura interna como, dijo, podrían pretender hacer creer algunos actores externos.