¡La 'B' de Bendición! Esta letra cobra hoy el pago de la Pensión del Bienestar

La espera terminó para quienes tienen apellido que comienza con la letra B. Este miércoles 2 de septiembre de 2026 corresponde el depósito de los Programas para el Bienestar a las beneficiarias y beneficiarios incluidos en esta letra, como parte del calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Así que si tu apellido empieza con B, este miércoles es tu día. El pago forma parte del calendario establecido para la dispersión de los apoyos sociales del gobierno de México durante este bimestre.

Los beneficiarios pueden consultar el depósito directamente en la cuenta bancaria en la que reciben su apoyo y verificar que el recurso haya sido entregado conforme a las fechas establecidas en el calendario oficial.

Calendario de pagos restante:

C - jueves 3 y viernes 4 de septiembre

C - jueves 3 y viernes 4 de septiembre D, E, F - lunes 7 de septiembre

G - martes 8 y miércoles 9 de septiembre

H, I, J, K - jueves 10 de septiembre

L - viernes 11 de septiembre

M - lunes 14 y martes 15 de septiembre

N, Ñ, O - jueves 17 de septiembre

P, Q - viernes 18 de septiembre

R - lunes 21 y martes 22 de septiembre

S - miércoles 23 de septiembre

T, U, V - jueves 24 de septiembre

W, X, Y, Z - viernes 25 de septiembre

Los depósitos continuarán durante los siguientes días conforme al orden alfabético establecido, por lo que quienes tengan otras iniciales deberán esperar la fecha que les corresponde en el calendario septiembre-octubre 2026.