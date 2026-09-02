Semar ensambla blindados “Escualo” contra ataques con explosivos y drones

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) avanzó en el desarrollo de tecnología propia mediante el ensamblaje de dos vehículos tácticos blindados tipo “Escualo”, en su versión de combate, diseñados para proteger al personal naval ante ataques con artefactos explosivos improvisados y drones.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre septiembre de 2025 y junio de 2026 la institución naval fortaleció sus capacidades científicas, oceanográficas y tecnológicas a través de diversos proyectos orientados a reducir la dependencia de tecnología extranjera en áreas estratégicas para las Fuerzas Armadas.

Uno de los principales avances se concentró en el proyecto “Escualo”, con el inicio del ensamblaje de dos unidades blindadas adaptadas para operar en escenarios de alto riesgo.

Estos vehículos fueron concebidos para incrementar la protección del personal naval frente a amenazas presentes en operaciones de seguridad, entre ellas el uso de artefactos explosivos improvisados y aeronaves no tripuladas utilizadas para efectuar ataques.

La incorporación de este tipo de unidades forma parte de la estrategia institucional para diseñar, producir y adaptar plataformas conforme a las necesidades operativas de la Armada de México, con el objetivo de disminuir la dependencia de proveedores y desarrollos tecnológicos extranjeros.

Uno de los principales avances se concentró en el proyecto “Escualo”, con el inicio del ensamblaje de dos unidades blindadas adaptadas para operar en escenarios de alto riesgo. Cortesía

De manera paralela, la Semar continuó con la construcción, equipamiento y operación del Centro de Réplicas Tecnológicas, ubicado en Antón Lizardo, Veracruz.

El complejo tiene como propósito ampliar la capacidad institucional para reproducir sistemas tecnológicos, desarrollar equipos propios y fortalecer las herramientas utilizadas por las unidades navales durante sus operaciones.

Estos proyectos se inscriben en una política de investigación científica y tecnológica destinada a generar capacidades nacionales en sectores estratégicos, particularmente en materia de seguridad, navegación, protección del personal y desarrollo de tecnología aplicada a escenarios operativos.

Otro de los ejes relevantes fue la investigación oceanográfica. En diciembre de 2025, la Armada de México concluyó 20 estudios destinados a respaldar sus operaciones navales y ampliar el conocimiento sobre las condiciones marítimas en los litorales del país.

Del total, ocho investigaciones se enfocaron en dinámica costera y otras ocho en la caracterización y selección de áreas de vertimiento.

El conjunto de estas acciones forma parte de los proyectos de investigación científica y tecnológica impulsados por las Fuerzas Armadas. Cortesía

Además, se realizaron dos estudios sobre oceanografía química y contaminación marina, uno correspondiente al litoral del Pacífico y otro al Golfo de México y Mar Caribe.

A estos trabajos se sumaron dos investigaciones sobre florecimientos algales nocivos y su relación con las condiciones oceanográficas registradas en los principales puertos y bahías del Pacífico Mexicano, Golfo de México y Mar Caribe.

Como parte de las labores de investigación en altamar, personal naval llevó a cabo 14 cruceros a bordo de buques especializados para obtener y monitorear variables fisicoquímicas y oceanográficas, además de realizar simulacros de derrames de hidrocarburos y trabajos de levantamiento hidrográfico.

La Semar también publicó los Calendarios Gráficos y las Tablas Numéricas de Predicción de Mareas 2026 correspondientes al Pacífico Mexicano, Golfo de México y Mar Caribe, información que contribuye a la seguridad de la navegación y a la prevención de riesgos en zonas costeras.

En materia cartográfica, la institución elaboró nueve cartas náuticas en formatos impreso, BSB y electrónico para zonas estratégicas del litoral nacional.

Asimismo, especialistas de la Armada realizaron 17 levantamientos batimétricos para proporcionar información a los Mandos Navales durante la planeación y ejecución de operaciones marítimas, además de contribuir a la seguridad de la navegación.

El conjunto de estas acciones forma parte de los proyectos de investigación científica y tecnológica impulsados por las Fuerzas Armadas para desarrollar capacidades propias en sectores estratégicos, reducir la dependencia de proveedores extranjeros y adaptar sistemas, vehículos y herramientas a las necesidades operativas del personal militar y naval.