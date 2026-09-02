Reformas recuperan sentido social de la Constitución

Las reformas constitucionales y legales impulsadas por la actual administración han permitido que la Carta Magna recupere el sentido social que tuvo en 1917, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

La titular del Ejecutivo adelantó que a partir de este 2 de septiembre, en las ruedas de prensa matutinas acudirán los secretarios de estado e integrantes del gabinete ampliado para dar una especie de glosa del Segundo Informe de Gobierno que se presentó al Congreso el 1 de septiembre.

La primera en acudir a este ejercicio fue la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, quien expuso que a lo largo de la actual administración en el Congreso se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales.

“Entonces, la cuarta transformación tiene hoy una nueva norma constitucional que echa para atrás una buena parte de las reformas del neoliberalismo y que recupera soberanía, avance en la democracia, el reconocimiento de los pueblos y derechos sociales, la vivienda, la salud, la educación y los programas de bienestar.

“Entonces es un cambio profundo el que ha ocurrido en México, que se refleja en cambios constitucionales y legales fundamentales para el futuro, el presente y el futuro del país”, puntualizó Sheinbaum.

Alcalde destacó que mediante las reformas constitucionales y legales se han fortalecido las empresas paraestatales, se garantizan los programas sociales al elevarlos al rango de derechos, se pudo concretar la reforma al Poder Judicial, se protege al campo, se garantiza el acceso a la vivienda, a un salario mínimo justo, se garantiza a las mujeres el acceso a la justicia, y se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos originarios, entre otros rubros.

Cabe destacar que tras dos años de gobierno y 485 ruedas de prensa matutinas, se modificó la mampara que se coloca en el escenario donde la titular del Ejecutivo comparece cada mañana.

Además, las sillas donde se colocan los reporteros y creadores de contenido que acuden a la rueda de prensa fueron instaladas unos metros más próximas a la plataforma donde se instala el podio que usa la presidenta.