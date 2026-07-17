Sheinbaum viajará a EU para asistir a la final del Mundial tras invitación de Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este domingo viajará a Nueva Jersey, Estados Unidos, para asistir a la final de la Copa Mundial de Futbol 2026, luego de recibir una invitación de su homólogo estadunidense, Donald Trump.

La mandataria hizo el anuncio al término de una actividad de trabajo en Quintana Roo, donde fue abordada por reporteros. En una breve entrevista señaló que aceptó la invitación y que estará presente en el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

El viaje representará una nueva salida internacional de la titular del Ejecutivo y se realizará en el marco de uno de los eventos deportivos con mayor presencia de líderes políticos y jefes de Estado.

Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de asistir porque es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos. Va a estar también el primer ministro Carney. Mañana voy a grabar un mensaje con más detalles. Mañana por la tarde viajaría y regresaría el lunes por la mañana. Ya apartamos los boletos. Mañana grabaremos un mensaje para informar con más detalle", expresó la presidenta.

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La final del Mundial se disputará el domingo en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, con Argentina y España como protagonistas. La Casa Blanca ya confirmó que Donald Trump también asistirá al encuentro, mientras que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que acompañará a la selección de su país junto con la familia real española.

Ajustan agenda presidencial

La decisión de asistir al partido obligó a modificar la agenda de la gira presidencial por Quintana Roo.

Las actividades previstas para el fin de semana fueron reorganizadas para permitir el traslado de la mandataria a Estados Unidos, una vez concluidos sus compromisos en la entidad.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha informado si el viaje incluirá una reunión bilateral con Donald Trump o con otros mandatarios que acudirán a la final del torneo. La asistencia de Sheinbaum se da en un contexto en el que el Mundial ha servido como escenario para encuentros entre los líderes de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.