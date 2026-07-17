Impulsan estrategia económica en Sonora para detonar inversiones e industrialización

El Gobierno de Sonora y la administración federal consolidaron una estrategia económica conjunta orientada a potenciar la atracción de inversiones estratégicas, la manufactura avanzada y el desarrollo de infraestructura clave.

Indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirman la solidez de la entidad al ubicarla en el segundo lugar nacional en crecimiento de la industria manufacturera y en la primera posición entre los estados de la frontera norte.

Asimismo, el estado destaca en el sector minero al registrador casi mil millones de dólares en exportaciones tan solo durante el primer trimestre del año.

Para dinamizar estos resultados, el gobernador Alfonso Durazo y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezaron el Primer Encuentro del Comité Promotor de Inversiones de Sonora. Durante el acto, el mandatario estatal enfatizó la conectividad de la región con la frontera estadounidense y el litoral del Pacífico, definiendo a la entidad como el corredor natural del nearshoring.

"Sonora ha decidido su lugar en la historia económica de México. No venimos a pedir un acto de fe. Venimos a poner sobre la mesa la evidencia de que Sonora cumple", manifestó el Ejecutivo local ante empresarios y autoridades.

Por su parte, Marcelo Ebrard reconoció el liderazgo sonorense como una plataforma fundamental para el arribo de nuevas industrias de alta tecnología, tales como semiconductores, electromovilidad y energías limpias.

La confianza del sector privado en la mano de obra calificada de la región quedó de manifiesto con la reciente inversión de más de mil 253 millones de pesos ejercida por la empresa GE Aerospace para la modernización de su planta de componentes aeronáuticos en Hermosillo.

El plan de promoción económica se respalda en obras de gran calado, entre las que sobresalen la modernización del puerto de Guaymas, el desarrollo del parque solar de Puerto Peñasco, considerado el más grande de América Latina, y la capacitación de jóvenes en Taiwán.

El gobernador Durazo agradeció el respaldo permanente de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya estrecha coordinación resulta esencial para materializar proyectos que traduzcan el éxito industrial en oportunidades para las familias sonorenses.