Gobierno federal reporta estabilidad en el diésel

El Gobierno de México informó que un total de 8 mil 481 estaciones de servicio, equivalentes al 83 por ciento del sector a nivel nacional, se han adherido formalmente al Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel.

Este avance en la política energética se consolidó tras la reciente incorporación de 435 gasolineras a la estrategia, lo que ha permitido establecer y sostener un tope en el precio nacional por debajo de los 27 pesos por litro.

Asimismo, las autoridades detallaron que en las regiones fronterizas el costo se mantiene inferior a los 25 pesos con 39 centavos por litro, un beneficio impulsado directamente por la aplicación de la tasa reducida del IVA del 8 por ciento en dichas zonas.

A pesar del avance, la administración federal identificó que mil 721 estaciones de servicio aún comercializan este combustible a precios significativamente superiores a los promedios observados en el mercado.

Ante este escenario de disparidad, las dependencias oficiales emitieron un exhorto público para que los establecimientos restantes se sumen de manera inmediata a este esquema, destacando que el compromiso busca primordialmente "garantizar la estabilidad económica de quienes menos tienen" y mitigar el impacto inflacionario en el transporte de mercancías.

Para sostener de forma integral esta política de estabilización y proteger el bolsillo de los consumidores, el Gobierno de México mantiene vigentes diversos mecanismos de apoyo coordinados entre la Secretaría de Energía, Hacienda y la Profeco.

Entre las medidas fiscales más relevantes se encuentra la aplicación constante de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), complementada con acuerdos con la Asociación de Bancos de México para disminuir las comisiones por pagos electrónicos y vales.

Por su parte, Petróleos Mexicanos respalda la iniciativa mediante el suministro de combustibles a tarifas competitivas y la expansión de su transporte de última milla, optimizando los fletes desde sus terminales de almacenamiento.

Finalmente, las autoridades reafirmaron que continuarán con el reforzamiento de la seguridad en carreteras y la estricta vigilancia del mercado para asegurar una competencia justa y el bienestar de la población.