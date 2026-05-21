Sheinbaum se reúne con Markwayne Mullin en Palacio Nacional; afinan colaboración México-EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este jueves en Palacio Nacional con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin. El funcionario estadunidense arribó a la sede del Ejecutivo a las 11:25 horas e ingresó por la puerta de Corregidora número 8, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La visita de Mullin se da en el contexto de la exigencia del gobierno estadunidense de que el gobierno de México arreste con fines de extradición a diez funcionarios de Sinaloa presuntamente vinculados con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

El gobierno de México se ha negado al arresto preventivo y ha exigido pruebas de la culpabilidad de los funcionarios, e incluso la propia presidenta dijo que su administración actúa en reciprocidad, pues el gobierno estadunidense no ha entregado en extradición a personajes que son acusados en México.

Mullin asumió el cargo en marzo de 2026 y es la primera ocasión en que acude a Palacio Nacional.

Además, desde México se exige que Estados Unidos actúe con mayor contundencia con en su territorio para reducir el consumo de drogas, en la desarticulación de grupos de la delincuencia organizada y en combatir el tráfico de armas hacia México.

vjcm