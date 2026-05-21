Semar asegura herramientas de pesca prohibidas en Sonora

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), realizó un recorrido marítimo, aéreo y terrestre de Inspección y Vigilancia en materia de pesca en Puerto Peñasco, Sonora con el objetivo de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

La acción se desarrolló al sur de citado puerto, en inmediaciones de el “Desemboque”, donde se localizaron y aseguraron ocho artes de pesca tipo red de enmalle (chinchorro camaronero) y dos redes de arrastre conocida como “chango” en estado de abandono, utilizadas para la captura de camarón, especie que actualmente se encuentra en periodo de veda temporal, de conformidad con la normatividad vigente.

Las redes son utilizadas para la captura de camarón, especie que actualmente se encuentra en periodo de veda temporal, de conformidad con la normatividad vigente. Cortesía

Las redes de enmalle aseguradas cuentan con una longitud aproximada de 300 metros cada una y las redes de arrastre con aleros de 3 metros de alto, con 15 metros de longitud. Dicho material quedó bajo resguardo en instalaciones de la Sexta Zona Naval, en espera de ser puesto a disposición de la autoridad competente, para la integración de las diligencias correspondientes por posibles infracciones a la normativa aplicable en materia pesquera.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, en coordinación con CONAPESCA y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ha reforzado las acciones de inspección y vigilancia, con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación pesquera y la protección de los recursos marinos.

Estas acciones contribuyen a la conservación de especies bajo régimen de protección, así como a la preservación del equilibrio ecológico en el Alto Golfo de California, hábitat de especies endémicas como la vaquita marina.

fdm