Del showroom a la cancha, BYD lanza El 11 Ideal

BYD acelera en México y toma la delantera en la carrera eléctrica. Con ventas históricas y una ofensiva comercial sin precedentes, la marca articula una estrategia basada en producto, cobertura nacional y experiencia de usuario para afianzarse este 2026.

En el centro de esta jugada está BYD: El 11 Ideal, una plataforma comercial y de marketing que conecta la pasión del futbol con la transformación tecnológica del sector automotriz.

Iván Flores, director comercial de BYD México, lo resume como que cada modelo de la marca está diseñado para competir en la élite de su segmento. “La estrategia es que cada vehículo esté en el top tres o top cinco de ventas. No hay modelos secundarios; todos son parte de un equipo ganador”, afirmó en entrevista con Excélsior.

Activaciones en showroom buscan convertir la experiencia en ventas mediante test drives e interacción directa.

Este enfoque explica por qué BYD ha logrado un crecimiento acelerado en apenas dos años, alcanzando más de 100 mil unidades vendidas en tiempo récord.

El 2026 no se plantea como un punto de expansión desmedida, sino como un año de consolidación. La prioridad es fortalecer la experiencia del cliente en toda la cadena de valor. Desde la atención en piso hasta la postventa, pasando por seminuevos y financiamiento.

De acuerdo con Iván Flores, la meta para este año, que es de 85 mil unidades, refleja confianza en un mercado que, cada vez más, muestra interés por las nuevas energías.

La fuerza de BYD

Innovación tecnológica de BYD incluye vehículos con autonomías superiores a los mil kilómetros y carga rápida avanzada.

Pero el crecimiento no se explica solo por cifras. Detrás hay una infraestructura que avanza a marchas forzadas. Más de 100 agencias distribuidas en el país respaldan la operación, una red construida en tiempo récord y que continúa expandiéndose con aperturas en destinos clave como Los Cabos, La Paz, Mexicali y Tijuana.

A decir de Jorge Vallejo, director general de BYD México, este despliegue no sólo garantiza cobertura, sino que fortalece la relación con distribuidores y socios estratégicos.

“La innovación tecnológica es otro eje central. BYD ha irrumpido con propuestas que redefinen el estándar del mercado: vehículos híbridos enchufables con autonomías superiores a los mil kilómetros, eléctricos accesibles como el Dolphin Mini, y modelos que prometen hasta 1,900 kilómetros de rendimiento combinado. A esto se suma una red de más de 800 puntos de carga en el país y el desarrollo de estaciones de carga rápida capaces de llevar una batería de 0 a 80% en apenas minutos”, compartió Vallejo, durante la presentación oficial de BYD: El 11 Ideal.

En este contexto, la estrategia no sólo busca atraer a los primeros usuarios de la movilidad eléctrica, sino también convencer a ese segmento que aún mantiene dudas. La clave es llevarlos al volante.

Al respecto, Celene Rivera, head de Dealer MKT & Medios, destacó que test drives, activaciones en showroom, experiencias inmersivas y eventos vinculados al futbol forman parte de un ecosistema diseñado para transformar el interés en decisión de compra.

“La conexión con el futbol no es casual. México se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y BYD quiere ser parte activa de esa conversación cultural”, compartió Rivera.

En este tenor, BYD tendrá presencia en hubs estratégicos como Campo Marte, donde desplegará activaciones enfocadas en la interacción directa con el público: exhibición de vehículos, pruebas de manejo y experiencias inmersivas que permitirán conocer de primera mano su propuesta tecnológica.

De forma paralela, BYD: El 11 Ideal se replicará en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como en plazas estratégicas a nivel nacional, con dinámicas en puntos de venta, eventos temáticos y espacios diseñados para vincular el entretenimiento con la decisión de compra.

La estrategia incluye desde experiencias en showroom —con ambientación especial, asesoría personalizada y actividades interactivas— hasta encuentros colectivos para seguir eventos deportivos, activaciones regionales con incentivos para clientes.

Más que presencia, la apuesta es llevar la marca a los espacios donde ocurre la emoción colectiva y convertir esa conexión en experiencia tangible con el producto. Se trata de amplificar el mensaje en todos los frentes y construir una narrativa que posicione a BYD no sólo como fabricante de autos, sino como un actor relevante en la vida cotidiana del consumidor.