Roberto Lazzeri recibió beneplácito de EU para ser embajador de México en Washington

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Roberto Lazzeri recibió el beneplácito de Estados Unidos como el nuevo embajador de México en Washington, en sustitución de Esteban Moctezuma.

Desde Palacio Nacional en su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue consultada sobre la nueva orden ejecutiva de Estados Unidos y su impacto en las remesas.

Al respecto, la Jefa del Ejecutivo respondió que la Secretaría de Hacienda estará revisando el asunto y que será con Roberto Lazzeri ya como embajador formal ante Estados Unidos.

Sí, lo está revisando la Secretaría de Hacienda y ya formalmente el embajador de México en Estados Unidos, porque ya recibimos el beneplácito, Roberto Lassen, se estará yendo en las próximas semanas. Lo están analizando conjuntamente para poder hablar en su momento con el Departamento de Estado. Realmente, ¿qué es lo que plantea? Que tiene que investigarse un número a través del cual las personas que no tienen documentos en Estados Unidos puedan abrir una cuenta o tener un envío”, informó la Mandataria.

El pasado 23 de abril, la jefa de Estado propuso a Lazzeri, quien se desempeñaba como director general de Nafin-Bancomext Mateo Reyes Arellano

El pasado 23 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Lazzeri, quien se desempeñaba como director general de Nafin-Bancomext, los bancos públicos de desarrollo, como embajador de México en Estados Unidos.

En ese momento, la Presidenta Sheinbaum Pardo destacó que Roberto Lazzeri contaba con el perfil ideal para las negociaciones para las negociaciones formales bilaterales del T-MEC.

El beneplácito, está ya trabajando con Roberto Velasco para ver en qué momento ya se iría a Washington”, reafirmó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco que invite al nuevo embajador Roberto Lazzeri a la reunión con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Markwayne Mullin, este jueves al mediodía.

fdm