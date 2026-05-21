‘Zar antidrogas’ de EU canceló visita a México por temas de agenda: Sheinbaum

La "zar antidrogas" de Estados Unidos Sara Carter, canceló su visita oficial a México, la cual estaba prevista el próximo lunes para abordar temas de seguridad y combate al narcotráfico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la información detallando que la causa fue por temas de agenda por parte de la funcionaria estadunidense.

Ayer me comentó Roberto (Velasco) en el tema de Sara Carter, que a lo mejor no viene el lunes que se pospondrá la reunión por asuntos esencialmente de agenda”, confirmó.

La responsable de la política antidrogas del gobierno estadounidense había lanzado un fuerte mensaje de advertencia que "se les acabó el tiempo" a los cárteles y exigiendo resultados inmediatos al gobierno de México.

Está cancelación se da entre especulaciones y tensiones por la negativa del gobierno federal por entregar a 10 funcionarios de Sinaloa, incluyendo a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, por presuntos nexos con el narcotráfico.

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo refirió, que se mantiene la cita con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin. En este sentido, indicó que se reunirá con el funcionario estadunidense, para que posteriormente éste tenga una charla privada con el gabinete de seguridad.

Aunado a lo anterior, destacó la importancia del encuentro en el marco del acuerdo de entendimiento de seguridad entre ambas naciones.

Hoy sí recibimos al secretario de Seguridad de Estados Unidos. Se reúne primero conmigo y el gabinete de Seguridad y después ya se queda con el gabinete de Seguridad trabajando ¿Qué es lo relevante para nosotros? Recuerden que se firmó un entendimiento con Estados Unidos, se logró un entendimiento con Estados Unidos con el que venimos trabajando muy bien todo lo que queremos es que sigamos trabajando en el marco”, explicó.

¿Qué hay sobre la extradición de funcionarios de Sinaloa?

Sobre la petición de extradición de funcionarios de Sinaloa, la primera presidenta del país, externó de manera contundente que para detener a cualquier persona en territorio nacional se requiere obligatoriamente una orden judicial y pruebas sólidas que sustenten la acusación.

Derivado de lo anterior, la jefa del Ejecutivo reiteró el compromiso irrestricto de su administración con la justicia y la legalidad, dejando en claro que no se protegerá a ningún servidor público si se demuestra su responsabilidad.

Por último, en la argumentación emitida en Palacio Nacional, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que su gobierno ha detenido a presidentes municipales relacionados con el crimen organizado.

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fdm