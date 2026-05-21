Golpe de calor en México: Alertas y cómo protegerte; exhortan a evitar exposición solar

Ante las altas temperaturas que se viven en el país, el secretario de Salud, David Kershenobich, alertó sobre los riesgos asociados a la exposición solar, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones para evitar deshidratación o golpe de calor.

El funcionario federal recomendó aumentar las medidas de prevención para proteger a las personas que están dentro de los grupos de riesgo: adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y niños.

¿Cómo prevenir el golpe de calor?

Para evitar que las altas temperaturas pongan en riesgo tu vida o la de tus seres queridos, las autoridades recomiendan implementar de inmediato las siguientes medidas de prevención:

.Evitando la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Hay que permanecer en un lugar fresco. Usar ropa ligera.

Mantenerse hidratado.

Evitar la exposición solar entre las 11:00 y 16:00 horas.

Permanecer en lugares frescos.

Usar ropa ligera.

“La parte también muy importante es la población que está en riesgo, y eso incluye fundamentalmente: a personas que trabajan en el sol, a personas de edad avanzada o personas que están recluidas en sus casas por discapacidad, mujeres embarazadas y niños. Es muy importante entonces reconocer que el golpe de calor nos puede suceder en forma súbita a cualquiera”, detalló durante la conferencia presidencial matutina del pasado 19 de mayo.

La hidratación correcta según Cofepris

No todos los líquidos son efectivos para combatir la deshidratación extrema. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una recomendación especial a través de sus redes sociales:

Consumir sueros de rehidratación oral: Gracias a su composición, facilitan la rápida absorción de sodio y electrolitos, ayudando al cuerpo a recuperarse eficazmente del estrés térmico.

Evitar las bebidas azucaradas: Los refrescos, jugos embotellados y bebidas con alto contenido de azúcar favorecen la pérdida de líquidos y empeoran la deshidratación.

El factor climático: UNAM alerta por el 'Súper Niño'

La urgencia de estas medidas preventivas no es casualidad. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han advertido que las condiciones climáticas de 2026 podrían ser excepcionales.

La formación de un "Súper Niño" tiene el potencial de intensificar las olas de calor en diversas regiones de México, elevando los termómetros a niveles sin precedentes. Estar informados y preparados es nuestra mejor defensa ante este panorama climático adverso.

vjcm