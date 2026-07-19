Cierran temporalmente cruce fronterizo de Tamaulipas con Texas; ¿por qué y hasta cuándo?

El Puente Internacional del Comercio Mundial, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue cerrado temporalmente este domingo para la importación y exportación de mercancías hacia Estados Unidos.

La medida, tomada como precaución, se debe a la fuerte crecida del río Bravo y al peligro que representan las boyas antiinmigrantes instaladas por el gobierno de Texas, las cuales fueron arrastradas por la corriente.

La suspensión de operaciones la dieron a conocer el municipio de Nuevo Laredo y el gobierno de Texas.

El anuncio se realizó de manera simultánea en ambos lados de la frontera: mientras la alcaldesa mexicana, Carmen Lilia Canturosas, lo comunicaba en territorio nacional, su homólogo de Laredo, Víctor D. Treviño, hacía lo propio en el lado estadounidense.

El origen del peligro se remonta a la ciudad de Eagle Pass, Texas, frente al municipio mexicano de Piedras Negras, Coahuila. Alfredo Peña

En un comunicado, el Departamento de Bomberos de Laredo Texas emitió la alerta oficial, señalando: "El puente se encuentra temporalmente suspendido para todo tráfico. Esta medida temporal se está implementando como una precaución estricta debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con peligros en el río".

El texto agregó que "para la ciudad de Laredo y el Departamento de Bomberos, la seguridad y el bienestar de la comunidad y de los viajeros es la máxima prioridad". El origen del peligro se remonta a la ciudad de Eagle Pass, Texas, frente al municipio mexicano de Piedras Negras, Coahuila.

Ahí se colocaron originalmente las 100 boyas que conforman el llamado "muro flotante". Cada una de estas estructuras pesa cerca de una tonelada y, debido a la fuerte corriente provocada por las intensas lluvias en la región, se desprendieron y fueron arrastradas río abajo hasta las inmediaciones de Nuevo Laredo, quedando algunas peligrosamente cerca del cruce fronterizo.

La suspensión temporal trajo una afectación económica millonaria. Alfredo Peña

Ramón Meza, integrante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, informó que el río Bravo alcanza actualmente un nivel de 5.7 metros y una corriente de mil metros cúbicos por segundo, lo que incrementa el riesgo que suponen las boyas.

La suspensión temporal trajo una afectación económica millonaria, ya que por este puente, es vital para el comercio bilateral, al cruzar diariamente entre 12 mil y 19 mil 800 vehículos de carga.

La alcaldesa Canturosas adelantó otras afectaciones para la población del lado mexicano. Explicó que, por recomendación de las autoridades, se retiraron las motobombas que abastecen de agua a la ciudad desde el río Bravo, por lo que se espera baja presión o falta de suministro en las próximas 48 horas, en espera de que el nivel del río se reduzca.

Adicionalmente, se cerró a la circulación el bulevar Luis Donaldo Colosio, hasta la calle 15 de Junio, por lo que se solicitó a la ciudadanía evitar la zona y buscar vías alternas.