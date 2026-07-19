Sheinbaum presencia final del Mundial junto a Trump y participa en premiación 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió a la Final del Mundial en Estados Unidos, donde España se coronó tras vencer a Argentina.

Desde el palco de honor, Sheinbaum Pardo observó el partido junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el palco también estuvo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Claudia Sheinbaum junto al presidente de la FIFA Foto: Especial

Al final del partido, la presidenta también acompañó a Trump, Carney e Infantino a la ceremonia de premiación del Mundial 2026.

La presidenta entregó el Balón de Oro del Mundial al mediocampista español Rodrigo Hernández "Rodri".

De acuerdo a su agenda, la presidenta Sheinbaum estará de regreso mañana lunes en la Ciudad de México tras su viaje a EU.