Sheinbaum llega al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió este jueves al Panteón Francés de la Ciudad de México, donde familiares, amigos y figuras de la política nacional se reúnen para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y uno de los principales referentes de la izquierda mexicana, quien falleció el miércoles 28 de octubre a los 92 años.

A su llegada, la mandataria adelantó que en los próximos días dará detalles sobre el homenaje que se prepara para el ingeniero, cuya trayectoria estuvo ligada a la lucha por la democracia y la transformación de la vida política del país.

Ernestina Godoy: “No habrá homenajes suficientes”

Entre las personalidades que acudieron al Panteón Francés estuvo Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), quien expresó su tristeza por el fallecimiento del político y lo recordó como el “constructor de la democracia”.

Al ser cuestionada por la prensa, Godoy manifestó que “no habrá homenajes suficientes” para reconocer la trayectoria de Cárdenas. También compartió una anécdota personal al describirlo como un hombre serio, aunque recordó que en alguna ocasión logró sacarle una sonrisa.

Sus declaraciones se sumaron a las muestras de reconocimiento hacia una figura que durante décadas tuvo un papel central en la construcción de una alternativa política de izquierda en México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también acudió por la mañana al funeral. Mateo Reyes

Marcelo Ebrard recuerda su cercanía con el ingeniero

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también acudió por la mañana al funeral. El funcionario recordó la cercanía que mantuvo con Cárdenas durante su etapa como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

“Siempre fue una gran personalidad, siempre estuvo cerca, nunca nos pidió nada. Un hombre íntegro, dedicado con sus convicciones, una gran figura de la izquierda mexicana”, afirmó Ebrard ante los medios de comunicación.

El secretario también destacó la influencia política del fundador del PRD al señalar que, sin su participación, el rumbo de Morena habría sido distinto. “Hubiera sido más difícil”, expresó al referirse al desarrollo del movimiento político.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, también llegó a las inmediaciones del Panteón Francés y confirmó que su administración rendirá homenaje a Cárdenas. Mateo Reyes

Clara Brugada anuncia homenaje en la Ciudad de México

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, también llegó a las inmediaciones del Panteón Francés para expresar sus condolencias y confirmó que su administración rendirá homenaje a Cárdenas.

La despedida del ingeniero ha reunido a representantes de distintas generaciones y corrientes políticas, en reconocimiento a su participación en momentos decisivos de la historia contemporánea del país.

Lázaro Cárdenas Batel y otras figuras en el funeral

Desde las primeras horas de este jueves se reportó la llegada de familiares, amigos y personalidades del ámbito político y empresarial al Panteón Francés.

Entre quienes acudieron al recinto se encuentran Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero y jefe de la Oficina de la Presidencia; Héctor Slim, Javier González Garza, César Yáñez, Arturo Núñez y Julio Berdegué, además de Ernestina Godoy, entre otros asistentes.

De acuerdo con reportes sobre la ceremonia, los funerales tienen un carácter privado para la familia, aunque se ha permitido la presencia de personas cercanas que han acudido a expresar sus condolencias.