“No puedes definir el futuro de un estudiante en 3 horas”: experto pide redifinir examen

La crisis por el examen de admisión de licenciatura 2026 no debe reducirse a determinar si hubo trampas o fallas en la inteligencia artificial: el problema de fondo es si un examen de tres horas puede definir quién tiene las herramientas y la disposición para cursar una carrera universitaria.

Así lo planteó el investigador de la UNAM, Ángel Díaz Barriga, quien consideró que, ante la pérdida de confianza en los resultados del proceso de selección, la UNAM debe abrir una discusión más profunda sobre su modelo de ingreso.

“No puedes definir el futuro de un estudiante en tres horas”, afirmó.

El especialista señaló que si existe un número importante de casos en los que los resultados del examen no son confiables, la Universidad tendría que valorar la cancelación y reposición de la prueba, aunque reconoció que una decisión de ese tipo tendría costos políticos, económicos y emocionales para quienes ya se consideran estudiantes.

“Sería muy doloroso para todos, pero me parece que la UNAM no puede avalar que ingresen sujetos de los que no estamos seguros que estén dispuestos a hacer esfuerzos para concluir sus estudios”, sostuvo.

Díaz Barriga aclaró que su preocupación no se centra únicamente en la posibilidad de fraude, sino en lo que revela sobre la relación de los aspirantes con su formación profesional.

“Más allá de cómo hayan logrado las respuestas, la pregunta es: ¿realmente quieren estudiar o quieren tener un título?”, cuestionó."La IA no es el problema central"

El investigador rechazó que el debate deba concentrarse únicamente en la inteligencia artificial. Explicó que la tecnología puede ser una herramienta útil en educación, pero advirtió que no puede convertirse en un sustituto del aprendizaje ni en un mecanismo opaco para tomar decisiones de alto impacto.

“La inteligencia artificial debemos aprender a usarla en educación. El problema es si considero que la IA me va a resolver los problemas sin que yo haya estudiado”, comentó.Propone cambiar el modelo de ingreso

"118 aciertos no fue suerte, fue esfuerzo" , señalan manifestantes frente a la Torre de Rectoría. Uno de los grupos de aspirantes solicita a la Universidad validar los puntajes de quienes no cometieron irregularidades durante la prueba virtual. Cuartoscuro

Como alternativa, Díaz Barriga planteó que la UNAM podría explorar mecanismos distintos al examen único, como un curso propedéutico de por lo menos un semestre abierto para quienes aspiren a ingresar a determinadas carreras.

Explicó que ese proceso podría permitir observar durante meses quiénes tienen la preparación, disciplina y compromiso necesarios para continuar una carrera universitaria.

“No que el examen excluya, sino que sea el sujeto quien muestre si está dispuesto a dedicar el esfuerzo que demandan los estudios superiores”, afirmó.

Puso como ejemplo el modelo de la Universidad de Buenos Aires, donde el ingreso es amplio pero la permanencia depende del desempeño posterior de los estudiantes. Reconoció que replicar la experiencia implicaría abrir muchas aulas y contratar a más maestros."La suspensión de inscripciones era necesaria"

Luego de que la UNAM anunció la suspensión temporal de inscripciones de nuevo ingreso mientras se revisa el proceso, Díaz Barriga consideró que fue una decisión correcta.

“Estoy totalmente de acuerdo, porque no puedo admitir a un estudiante cuando existe una duda sobre el proceso”

Sin embargo, insistió en que la discusión no debe terminar con resolver la controversia actual, sino abrir un debate nacional sobre la educación superior. A su juicio, la alta demanda por ingresar a la UNAM también refleja que otras instituciones públicas no han logrado convertirse en opciones igualmente atractivas para los jóvenes.

“Que haya tantos aspirantes a la UNAM nos muestra que hay otras opciones de educación superior que no son atractivas”, concluyó.