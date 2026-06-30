México abrirá debate sobre uso de IA y redes sociales para menores; ¿cuándo y por qué?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que después de la clausura del Mundial de Fútbol el próximo 19 de julio, se abrirá el debate en las conferencias matutinas sobre las adicciones de menores de edad en las redes sociales, la IA y los dueños de las plataformas de redes sociales “sin caer en la censura”.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria indicó que al cierre del mundial, la conferencia matutina será un foro de discusión sobre el impacto de la adicción al teléfono celular en niñas, niños y adolescentes, las redes sociales, la concentración del poder de las grandes empresas tecnológicas y el desarrollo de la inteligencia artificial y su uso indiscriminado.

Después del 19 de julio, porque muchos mexicanos y mexicanas con toda la razón del mundo están pendientes del Mundial de Fútbol, vamos a iniciar aquí también en la mañanera y vamos a traer expertos para que se hable de la adicción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a las plataformas y las redes sociales", explicó.

Se abrirá el debate sobre las adicciones de menores de edad en las redes sociales y la IA “sin caer en la censura”. Mateo Reyes Arellano

La jefa de Estado expuso que el debate nacional deberá incluir un análisis sobre las regulaciones vigentes en otros países, el funcionamiento de la inteligencia artificial, los beneficios y riesgos de esa tecnología, así como la concentración del control de las plataformas digitales, e incluso, el Congreso de la Unión podría retomar este ejercicio para materializar una iniciativa.

"Entonces, sólo que pasando el Mundial ya lo estamos preparando, contactando a varias personas para entrar aquí en la mañanera y también fuera de la mañanera a esta discusión que es muy importante, que en México entre a este proceso de regulación de una u otra manera de las redes sociales y de la inteligencia artificial, sin caer en la censura", manifestó.

La Jefa del Ejecutivo puntualizó que se planteará la posibilidad de establecer restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas a nivel nacional. Argumentó que el objetivo es impedir que las niñas, niños y adolescentes estén expuestos a contenidos que afectan su desarrollo, incluidos materiales relacionados con violencia, abusos y explotación sexual.

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el debate tenga como propósito limitar la libertad de expresión, sino, su objetivo es proteger el derecho a la información y la salud de las y los menores de edad, principalmente.