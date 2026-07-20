​Sheinbaum anuncia foros para analizar impacto de redes sociales, IA y tecnología en menores

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el inicio de foros regionales para analizar el impacto del uso de dispositivos electrónicos, plataformas, redes sociales e Inteligencia Artificial, en la población, principalmente en menores de edad y adolescentes.

Indicó que, con el resultado de estos encuentros, en los que participarán padres de familia, maestros y especialistas se elaborará un proyecto que será presentado ante el Congreso de la Unión para que se elabore una ley en la materia.

“Nosotros queremos que este no sea una idea del gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la Inteligencia Artificial y, sobre todo, las plataformas; que se utilice el conocimiento científico que hoy se tiene de cómo genera adicción, de cómo utilizarlo en la noche, antes de ir a dormir, provoca efectos en el sueño a niñas niños más, pero también en los adultos.

“Entonces que se traduzca en algún esquema de regulación pero, sobre todo, en la educación digital, que las y los papás, las mamás y los papás, sepan qué impactos tiene que su hijo vea ocho horas al día un dispositivo telefónico”, explicó la presidenta Sheinbaum Pardo.

Durante su Conferencia del Pueblo, en Palacio Nacional, la titular del Poder Ejecutivo indicó que durante los lunes de las próximas cuatro semanas se abordará este tema para informar a la población del impacto de las redes sociales y el uso excesivo de los dispositivos electrónicos.

“Es un debate nacional sobre el uso de las redes sociales, en las niñas, los niños y los jóvenes. Van a plantearse foros que queremos llevar a cabo en el país sobre este tema; el impacto de las redes sociales, con la idea de que hagamos una propuesta de orientación, regulación de las redes para evitar, pues lo que nos van a comentar los expertos.

“Y después, cuando le entreguemos al Congreso, que el propio Congreso, pues hará sus foros abiertos, su debate, su discusión y que podamos, yo diría proteger a las niñas y los niños de esto que puede convertirse en una adicción. El día de hoy iniciamos con estas pláticas y debate nacional", explicó.

Sheinbaum detalló que no se trata de hacer una regulación que impida el uso de la tecnología, sino de prevenir el daño que puede causar en menores, como ya lo están haciendo algunas entidades.

"Entonces no se trata de regular por regular, sino más bien que entre todas y todos lleguemos a un acuerdo. Ya hay 16 estados que ya prohibieron el uso de teléfono celular en las escuelas de educación básica", indicó.

Prevenir

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, destacó que en el país, menores de seis años de edad, ya pasan tiempo considerable como usuarios de un dispositivo electrónico.

“¿Qué está pasando con las redes, con el acceso a las tecnologías de información con nuestros hijos, principalmente los niños y adolescentes? De acuerdo con datos en nuestro país, más del 70 por ciento de la población de seis años o más es usuario de internet, y entre adolescentes este porcentaje es de arriba del 90 por ciento.

“A escala mundial, la ONU tiene datos de que los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen el grupo más conectado en todo el planeta”, indicó el funcionario

Foros

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció que los foros regionales se realizarán el 19 de agosto, en Nuevo León, con instituciones de la región Noroeste; el 3 de septiembre será en la región Sur-Sureste, en Chiapas, y el 17 del mismo mes en la zona Centro-Sur.

El funcionario planteó que se propondrá que en los recreos de las escuelas de nivel básico se prohíba el uso de dispositivos y, se propondrá una jornada de juegos tradicionales, como yo-yo, trompo y resorte, este último a propuesta de la presidente Sheinabaum.