Sheinbaum lamenta el fallecimiento de Elsa Aguirre; “la conocí en Morelos”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias por el fallecimiento de la actriz Elsa Aguirre, una de las figuras más representativas de la Época de Oro del cine mexicano, quien murió a los 95 años de edad.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria envió su pésame a familiares, amigos y admiradores de la actriz, al tiempo que destacó la huella que dejó en la historia del cine nacional.

Nuestro pésame a su familia. Fue un símbolo del Cine de Oro mexicano y una mujer alegre”, mencionó desde Palacio Nacional.

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La jefa de Estado aprovechó el momento para recordar que conoció a la actriz en el estado de Morelos durante una gira de trabajo, donde fue presentada por la gobernadora Margarita González Saravia.

La conocí hace poco en Morelos; todavía conservaba esa voz profunda y hermosa. Es un símbolo para México y merece todo nuestro reconocimiento", expresó.

Cabe mencionar que en dicho encuentro compartió la primera presidenta del país se tomaron una fotografía que posteriormente fue difundida en redes sociales, donde Sheinbaum calificó a la actriz como un "ícono del cine de oro mexicano" y un "ejemplo de gran fortaleza".

A esta manifestación de la presidenta por fallecimiento de Elsa Aguirre, otras numerosas muestras de pesar se han sumado por parte de integrantes del medio artístico, instituciones culturales y seguidores, quienes reconocieron su invaluable aportación a la cinematografía nacional.