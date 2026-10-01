Américo Villarreal llega a 4 años de gobierno y presentará un balance bajo el eje del "humanismo mexicano"

Al cumplir cuatro años al frente del Gobierno de Tamaulipas este primero de octubre, el gobernador Américo Villarreal, presentará un balance en el Centro Cultural Tamaulipas que destaca el impacto directo de las políticas sociales y económicas en la entidad.

Con una inversión pública de más de 21 mil millones de pesos destinada a obras en los 43 municipios y una cartera de inversión privada de 168 proyectos por 20 mil 664 millones de dólares para generar 57 mil empleos, la administración reporta un crecimiento económico del 5.2 por ciento durante el primer trimestre de 2026.

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El combate a la vulnerabilidad social representa uno de los ejes centrales de la gestión. La pobreza multidimensional en el estado se redujo del 26.8 por ciento en 2022 al 20.2 por ciento en 2024, lo que significa que 242 mil 200 personas abandonaron dicha condición, mientras que la pobreza extrema descendió de 2.9 a 1.5 por ciento. A este avance contribuyen 24 mil 500 millones de pesos provenientes de programas federales y la entrega de 2.4 millones de apoyos alimentarios por parte del estado para beneficio de 288 mil familias.

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En el sector salud, se han destinado más de 4 mil 300 millones de pesos a infraestructura hospitalaria, resaltando la apertura del Hospital General de Ciudad Madero, el cual atenderá a más de 538 mil personas sin seguridad social.

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Respecto a la estrategia "Código Infarto", la administración registra una disminución de 25 puntos porcentuales en la mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo al miocardio.

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Para mantener la actividad económica en las regiones, el 95 por ciento de los contratos de obra pública se asignaron a empresas tamaulipecas. Adicionalmente, el estado impulsa proyectos estratégicos como el Puerto del Norte, la ampliación del Puente Internacional III de Nuevo Laredo, el tren Saltillo-Nuevo Laredo, el Corredor del Golfo Norte y la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, con el fin de consolidar la infraestructura y conectividad territorial.