La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 1 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 1 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

7:43 Horas | Sheinbaum agradece a AMLO por dedicarle su nuevo libro; "espero irlo a comprar hoy"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador por dedicarle su nuevo libro "Pueblo" y las palabras que expresó ayer en un video para dar a conocer su nueva obra.

"Hoy cumplimos dos años al frente del gobierno de la República y ayer nos sorprendió presidente López Obrador con su nuevo libro. Todavía no lo tengo, espero irlo a comprar hoy. Sí vi el video, pues muy emotivo la verdad lo que dijo, le agradezco mucho sus palabras y todo el mensaje es muy bueno, pone en contexto lo que estamos viviendo y hay algunos que se pusieron muy molestos, enojados.

"Vamos a leer el libro y ya lo vamos platicando algunos de los temas y muchas gracias al presidente López Obrador por sus palabras", dijo Sheinbaum Pardo.

Mañanera de Sheinbaum hoy 1 de octubre: Video completo