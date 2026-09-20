Detienen a hombre por arrollar a presunto ladrón en Nuevo León

Un hombre fue detenido tras arrollar a un sujeto que presuntamente acababa de robar en su negocio en Guadalupe, Nuevo León.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles San Sebastián y General Bravo en la colonia Los Lermas.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó que fueron detenidos tanto el presunto asaltante como el propietario del negocio que lo atropelló cuando intentaba escapar.

El propietario del local arribó al sitio cuando observó a través de las cámaras de circuito cerrado que dos personas se encontraban al interior de su establecimiento.

Marcos Eleazar “N” y Gustavo “N” Foto: Especial

Al llegar sorprendió a los presuntos asaltantes y estos intentaron escapar.

Uno logró huir mientras que el otro realizó una detonación de arma de fuego y fue atropellado por el propietario del negocio con su vehículo.

El presunto asaltante fue identificado como Gustavo “N”, de 20 años, quien resultó lesionado y fue trasladado para su atención médica.

Al joven le aseguraron un arma de fuego calibre .9 milímetros y un casquillo percutido que fue asegurado en el lugar.

Por su parte, el dueño del negocio fue identificado como Marcos Eleazar “N”, de 30 años, quien quedó detenido por las lesiones ocasionadas al presunto asaltante.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.