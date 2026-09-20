“Lunita” fue una de las víctimas; envenenan a siete perros en Huejutla

Durante las últimas horas, en el municipio de Huejutla se reportó la intoxicación y muerte de al menos siete animales de compañía lo que encendió la preocupación entre habitantes de la colonia Parque de Poblamiento, donde el caso ya fue denunciado ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en Contra de los Animales en Hidalgo.

De acuerdo con información proporcionada por pobladores de la zona, ya se presentó una denuncia formal para que las autoridades investiguen las circunstancias en las que ocurrieron las muertes y determinen si los animales fueron envenenados de manera intencional.

La denuncia permitirá que las autoridades realicen las diligencias correspondientes y, en caso de confirmarse un acto deliberado de envenenamiento, se establezcan las responsabilidades legales.

Vecinos permanecen atentos al desarrollo de la investigación y esperan que se determine qué ocurrió con los siete animales afectados.

El caso además cuenta con seguimiento del Comité de Mascotas y Bienestar Animal de Parque de Poblamiento, a fin de esclarecer los hechos. Este domingo, los activistas colocaron flores, veladora y carteles, en el lugar donde se encontró a la última víctima, identificada como "Lunita".

Sitio en el que se colocaron flores en memoria de siete perritos envenenados Foto: Especial

Multa por maltrato a seres sintientes puede alcanzar los 234 mil pesos

Por Alma Gudiño

Mientras que en Saltillo, Coahuila, autoridades municipales informaron que las multas por maltrato a seres sintientes pueden alcanzar hasta los 234 mil pesos.

Lo anterior, luego de que se han impuesto fuertes sanciones económicas por casos de negligencia y condiciones que ponen en riesgo la salud e integridad del animal.

De acuerdo con los expedientes registrados, se impuso una multa de 44 mil 577.80 pesos por un caso de maltrato en el que una perrita se encontraba en una cornisa sin opción de movilidad, con desnutrición severa, sin agua, alimento ni atención médica.

En otro caso, la sanción fue de 41 mil 58.50 pesos por un perrito con desnutrición severa y presencia de garrapatas, que se encontraba amarrado, sin movilidad, alimento, agua, resguardo ni atención médica.

También se aplicó una multa de 38 mil 712.30 pesos por el caso de un perrito con desnutrición, presencia de garrapatas, una herida en la cabeza y cicatrices, además de falta de atención médica ante la presencia de masas tumorales.

Por negligencia en el cuidado de dos perritos con desnutrición severa, en un espacio reducido, sin alimento, agua ni atención médica, se estableció una sanción de 26 mil 394.75 pesos.

Las autoridades municipales recordaron que las sanciones por maltrato a seres sintientes pueden alcanzar hasta los 234 mil pesos.

Daniela Ros Rodríguez, titular del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), destacó la importancia de brindar condiciones adecuadas a los seres sintientes que se encuentran bajo el cuidado de una persona y atender oportunamente sus necesidades.

En otro de los expedientes, por negligencia en el cuidado de dos perritas con anemia aguda por presencia de garrapatas, se estableció la entrega de alimento por el equivalente a 4 mil 105.85 pesos.