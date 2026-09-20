Lanzan Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 2026-2030 en México

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención y Atención del Comportamiento Suicida 2026-2030.

Dicho proyecto, que tiene como objetivo que la política pública llegue a las comunidades y coloque en el centro a las personas y su bienestar, se basa en tres pilares:

-Evidencia científica.

-Derechos humanos.

-Pertinencia territorial.

Por lo anterior, la estrategia articulará las acciones de los sectores salud, educativo, social y comunitario, bajo un enfoque territorial, basado en evidencia científica y con pleno respeto a los derechos humanos.

Yerania Emireé Enríquez López, titular de la Conasama, señaló que el comportamiento suicida “constituye un fenómeno complejo y multidimensional, en el que intervienen factores individuales, familiares, sociales y comunitarios, por lo que requiere una respuesta coordinada que permita capitalizar las acciones que realizan las instituciones y fortalecerlas mediante una estrategia nacional”.

Foto: X@SSalud_mx

Explicó que México cuenta con avances y herramientas para la prevención y atención del comportamiento suicida, entre ellas el Código 100 y la Línea de la Vida, donde cerca de 80% de las llamadas recibidas son resueltas mediante orientación técnica durante la propia llamada, “mientras que el 20% restante puede requerir derivación a otros prestadores de servicios”.

Finalmente, la titular de la Conasama convocó a todos los sectores de gobierno y a la sociedad para que aporten experiencias, capacidades y propuestas para construir una estrategia que responda a las distintas realidades del país.