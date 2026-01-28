Sheinbaum inaugurará tramo Santa Fe-Observatorio del Tren México-Toluca; esta es la fecha

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló este miércoles 28 de enero, que el tramo Santa Fe - Observatorio del Tren Interurbano ya está listo por lo que será inaugurado en los próximos días.

De acuerdo a la información dada a conocer desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que será el lunes 2 de febrero cuando se inaugure dicho tramo del transporte ferroviario donde usuarios podrán viajar desde Santa Fe hasta la terminal Observatorio del Tren Interurbano México - Toluca.

Durante su conferencia mañanera, la jefa de Estado mencionó que aún está por decidirse la hora de apertura, ya que este podría ser en el habitual horario de la su conferencia del pueblo o también casi a medio día.

Aunado a lo anterior, se comentó que en dicha inauguración estarían contempladas tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, como la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

El lunes vamos a inaugurar ya el Tren Santa Fe - Observatorio, el lunes 2 de febrero se inaugura el tren ya para que la gente pueda utilizarlo, como saben el lunes es día festivo por el 5 de febrero”, apuntó Sheinbaum Pardo.

Tren México - Toluca tendrá rol estratégico

La estación Observatorio tendrá un rol estratégico, ya que está conectará con la línea 1 del metro, a la vez que la estación Vasco de Quiroga conectará con la Línea 3 del cablebús.

Sobre las estaciones que forman parte de este medio de transportes, están:

Observatorio

Observatorio Vasco de Quiroga

Santa Fe

Lerma

Metepec

Toluca Centro

Zinacantepec

