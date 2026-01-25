Sheinbaum inaugura la nueva Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la nueva Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, una de las instalaciones más relevantes para el comercio exterior y la seguridad nacional, acompañada por el gobernador Américo Villarreal y funcionarios del gabinete federal vinculados a la defensa y la administración aduanera.

El acto marcó un punto de inflexión para la frontera norte, al consolidar a Nuevo Laredo como el principal nodo de intercambio comercial terrestre entre México y Estados Unidos, además de fortalecer las capacidades operativas del Estado mexicano en una región clave.

Durante su intervención, el gobernador Américo Villarreal destacó que la nueva aduana permite escalar la capacidad operativa y la movilidad de carga, beneficiando no solo a Tamaulipas, sino a toda la cadena logística nacional.

Se escala la capacidad operativa y de movilidad de carga en este punto de nuestro territorio. Es un honor atestiguar este acto junto a las y los trabajadores de la agencia”, expresó al dar la bienvenida a la mandataria federal.

La autoridad estatal subrayó que la ubicación estratégica de Nuevo Laredo convierte a la aduana en un activo fundamental para la competitividad del país.

Seguridad nacional y desarrollo con bienestar

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que las aduanas son instalaciones estratégicas para México, no solo por su función recaudatoria, sino por su papel en la seguridad nacional, seguridad pública y soberanía.

Las aduanas representan seguridad, garantizan la seguridad del país y también representan desarrollo con bienestar. Son instalaciones sumamente estratégicas”, afirmó.

Sheinbaum recordó que estas instalaciones dejaron de depender del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para constituirse como la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), reconociendo su creciente relevancia en el contexto económico y geopolítico actual.

El titular de la ANAM, Rafael Fernando Marín Mollinedo, calificó la inauguración como un paso firme en el fortalecimiento institucional del Estado mexicano, destacando que las aduanas son mucho más que puntos de revisión.

Son espacios donde se protege la soberanía y se ordena el comercio exterior. Esta obra es resultado de la visión y el impulso del gobierno de México”, señaló.

Añadió que Nuevo Laredo es un punto clave en la relación comercial de México con el mundo, reiterando el compromiso de la agencia de operar con honestidad y profesionalismo.

Recaudación, defensa y obra pública estratégica

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó la relevancia de la frontera norte en materia de seguridad nacional, subrayando que Nuevo Laredo concentra cerca del 33% de la recaudación fiscal de todas las aduanas terrestres del país.

Nuestra frontera norte es estratégica para el desarrollo y la seguridad del Estado mexicano. Cumplimos con dos misiones fundamentales: defender la integridad y la independencia de la nación, y realizar obras cívicas que impulsen el progreso del país”, afirmó.

La nueva sede aduanera busca modernizar procesos, agilizar el comercio internacional, mejorar la trazabilidad de mercancías y reforzar los controles de seguridad, en un contexto de alta demanda logística y creciente intercambio con Estados Unidos.

Su puesta en marcha se perfila como un punto de partida para consolidar instituciones fuertes, con impacto directo en la economía nacional, la recaudación fiscal y la confianza en el comercio exterior mexicano.

