Claudia Sheinbaum conversa con Gustavo Petro, presidente de Colombia

Este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una conversación vía telefónica con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó la titular del Ejecutivo a través de sus cuentas de redes sociales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, conversó con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la necesidad de fortalecer el diálogo y la diplomacia como instrumentos para alcanzar la paz en el mundo”, expuso la titular del Ejecutivo en su publicación.

Cabe señalar que el martes Sheinbaum dialogó vía telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inàcio Lula da Silva.

Los tres jefes de estado se reunirán próximamente en Brasil para dialogar sobre cómo mejorar la cooperación económica entre los tres países.

Los presidentes de México, Brasil y Colombia no participaron en la cumbre en Florida, Estados Unidos, convocada por Donald Trump, llamada Escudo de las Américas, que se enfocó en la posibilidad de incursiones estadounidenses en los países participantes para combatir al crimen organizado.

México ha sido firme en rechazar cualquier incursión de fuerzas armadas de Estados Unidos en su territorio para combatir a bandas criminales.

