Sheinbaum inaugura hospital naval en Yucatán; alista el centro médico más grande de AL

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Hospital General Naval de Yukalpetén de la Secretaría de Marina que atenderá a 12 mil derechohabientes.

Desde Progreso, Yucatán, la Jefa del Ejecutivo informó que el antiguo centro hospitalario pasó a manos del ISSSTE.

“Ya se lo merecía la familia naval de Yucatán, del sureste de México, muy importante poder, así como ustedes le cumplen a México, que México pueda cumplirles a ustedes y puedan tener acceso a la salud de manera digna, eficiente y por supuesto, con todo el personal naval de medicina, de enfermería, que es de lo mejor que tiene México, pero sobre todo con nuevas instalaciones”, destacó.

La Presidenta Sheinbaum Pardo expuso que en esta gira por el sureste se inauguró una nueva Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar en beneficio de 200 mil personas en Campeche.

Este sábado en Yucatán se inauguró un plantel del Bachillerato Nacional y de la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC); además de recorridos de supervisión a la línea de carga del Tren Maya y a los avances en la ampliación de Puerto Progreso.

Para este domingo, la Mandataria federal inaugurará el Hospital General Dr. Agustín O´Horán del IMSS Bienestar, el cual es considerado por el Gobierno de México como el más grande y moderno de América Latina, además de la integración de Yucatán al sistema IMSS Bienestar, para convertirse en la entidad número 24 en firmar este acuerdo con el Gobierno federal.

En su intervención, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que el nuevo Hospital General Naval de Yukalpetén cuenta con 30 camas censables y 18 no censables; así como 16 especialidades médicas; por lo que agradeció a la mandataria por esta inversión en salud que fortalece la capacidad operativa de la institución.