Incendio arrasa con locales y deja pérdidas millonarias en Tuxpan

Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado en el centro de Tuxpan, Veracruz, consumió al menos seis locales comerciales, una bodega y una vivienda, de acuerdo con reportes de Protección Civil y testimonios de vecinos.

El fuego inició alrededor de las cuatro de la mañana en la calle Vicente Guerrero, entre General Prim y Álvaro Obregón, se extendió con rapidez entre establecimientos de diversos giros, todos con materiales altamente inflamables.

Los habitantes de la zona señalaron que intentaron comunicarse al 911 sin obtener respuesta inmediata, mientras las llamas avanzaban entre los comercios.

Bomberos y personal de Protección Civil trabajaron por más de cuatro horas para sofocar el siniestro. No se reportaron personas lesionadas, aunque sí crisis nerviosas y pérdidas materiales consideradas “millonarias” por los propietarios.

Foto: Especial

Las causas del incendio permanecen bajo investigación. Versiones vecinales apuntan a un posible sobrecalentamiento de cables eléctricos, pero las autoridades no han emitido un dictamen oficial. La Fiscalía regional abrió una carpeta para determinar si el fuego fue accidental o provocado.

El caso ocurre en un contexto particularmente sensible para la región norte de Veracruz porque, en los últimos días, Tuxpan y municipios cercanos han registrado ataques armados, explosiones y daños a comercios que las propias víctimas han vinculado a intentos de extorsión.

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Aunque no existe, por ahora, una relación confirmada entre esos hechos y el incendio de esta madrugada, la coincidencia genera inquietud entre comerciantes, cámaras empresariales y organizaciones locales, que piden esclarecer el origen del siniestro y reforzar la seguridad en la zona.

Mientras avanzan las investigaciones, los locatarios afectados comenzaron a retirar escombros y a evaluar daños. Algunos de ellos señalaron que la falta de respuesta oportuna de los servicios de emergencia agravó la magnitud de la pérdida. La autoridad municipal informó que emitirá un reporte técnico en cuanto sea posible.

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