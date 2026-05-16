Ningún gobierno extranjero o corrupto arrebatará transformación a México: Sheinbaum

Al inaugurar un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín, Yucatán, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum sostuvo que “ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México”.

Claudia Sheinbaum

En medio de la entrega de exfuncionarios de Sinaloa a Estados Unidos, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum expresó que la Transformación del Pueblo no será arrebatada y lanzó una advertencia de que ninguna persona “que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la Transformación del pueblo de México”.

‘Este es un movimiento honrado’

“Nadie le va a arrebatar la Transformación al pueblo de México, le pertenece al pueblo. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la Transformación al pueblo de México; los corruptos de antes no le van a robar la Transformación al pueblo de México. Y nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la Transformación del pueblo de México. Este es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo. Como decimos: Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, afirmó.

La Jefa del Ejecutivo exhortó a la reflexión sobre los derechos alcanzados con la Transformación y puntualizó que debe valorarse los logros del pueblo. En el contexto de las presiones de Estados Unidos en la entrega de funcionarios de Sinaloa, entre ellos, el gobernador con licencia, Ruben Rocha, la titular del Poder Ejecutivo manifestó que ella jamás va a traicionar al pueblo de México.

Gerardo Mérida Especial

‘Yo gobierno con el pueblo’

“Los derechos conquistados del pueblo se pueden perder si no somos conscientes de lo que tenemos. Si no somos conscientes de lo que el pueblo de México ha logrado. Porque no solo es la Presidenta. Yo gobierno con el pueblo, la fuerza me la da el pueblo y por eso jamás voy a traicionar al pueblo de México, jamás. Y jamás voy a traicionar al pueblo de Yucatán”, enfatizó.

Este viernes se dio a conocer la entrega en Estados Unidos de dos ex funcionarios del gobierno de Sinaloa y excolaboradores del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, que forman parte de la lista de 10 personajes funcionarios solicitados por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Gerardo Mérida, Autoridades estadunidenses dicen que es peón del narco. Enrique Díaz, Aseguran que coordinó el dinero de criminales. Especial, sinaloa.gob.mx

Se trata del exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, así como del exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega.

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