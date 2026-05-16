Desmantelan fiesta clandestina en Querétaro; había 200 menores

Una denuncia ciudadana permitió a autoridades municipales de Querétaro intervenir una fiesta clandestina realizada en la colonia San Pedrito Peñuelas, donde fueron encontradas cerca de 300 personas, de las cuales al menos 200 eran menores de edad.

El operativo se desplegó luego de un reporte realizado al número de emergencias 911, en la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, personal de Inspección y cuerpos de Protección Civil del municipio.

Foto: Especial

Durante la revisión del inmueble, las autoridades detectaron irregularidades en el evento y procedieron a la clausura del lugar. Además, fue asegurado equipo de audio e iluminación utilizado para la celebración.

En medio de la diligencia, tres persona, identificadas como presuntos organizadores, fueron detenidas por oponerse a la intervención de los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con información oficial, varios de los adolescentes se encontraban, aparentemente, bajo los efectos del alcohol, situación que encendió nuevamente las alertas sobre este tipo de reuniones clandestinas en la capital queretana.

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Ante ello, las autoridades exhortaron a madres y padres de familia a mantenerse atentos a los sitios que frecuentan sus hijos, así como verificar que los eventos cuenten con autorización y medidas de seguridad.

El gobierno municipal afirmó que continuará realizando operativos de vigilancia e inspección para detectar y frenar fiestas irregulares, las cuales son un riesgo para menores de edad y asistentes.

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