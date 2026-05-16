Denuncian detención irregular de dirigente del MULTI en Agua Fría Copala

El dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Macario García Merino, que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue detenido ayer por agentes de la Policía Estatal (PE) en su domicilio localizado en Agua Fría Copala, Santiago Juxtlahuaca, en la región Mixteca.

Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), informó que unos 20 elementos de la PE ingresaron, alrededor de las 10 de la mañana, a bordo de cuatro camionetas para allanar el domicilio del indígena triqui y después proceder con su detención.

Explicó que García Merino es el representante de las medidas cautelares 279-22, otorgadas por la CIDH en favor de familias triquis desplazadas de Tierra Blanca Copala.

De esta manera, subrayó que el Cedhapi, en su carácter de peticionario de las medidas cautelares, requirió a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), un informe urgente sobre el paradero de García Merino.

Foto: Especial

Aparte de esto, responsabilizó al Estado mexicano de su integridad física, psicológica y de cualquier represalia a los demás beneficiarios de las medidas cautelares de la CIDH.

¿De qué lo acusan?

En un comunicado, la Policía Estatal dio a conocer que García Merino fue detenido después de ser acusado de realizar detonaciones de arma de fuego desde su domicilio, alterando el orden y poniendo en riesgo a la ciudadanía.

Precisó que en un filtro preventivo, agentes de la corporación auxiliaron a un ciudadano quien denunció los disparos efectuados por el implicado y su hijo.

De esta manera, detalló que mediante el uso legítimo de la fuerza, se aseguró a García Merino, informando el motivo de su detención y su posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGEO), para determinar su situación jurídica.

La corporación dijo que al retirarse del lugar, los uniformados fueron agredidos por el hijo del detenido con disparos de arma de fuego.

*DRR*