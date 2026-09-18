Sheinbaum inaugura Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS-Bienestar en Guanajuato

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el primer Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS-Bienestar en San Miguel de Allende, Guanajuato.

La mandataria federal explicó que, este proyecto pionero busca transformar la atención de salud materna e infantil al fusionar de manera formal la medicina clínica especializada con la sabiduría de la partería tradicional.

Es algo histórico, es la atención a las mujeres embarazadas, a los partos, en un espacio en donde se atiende con todas las facilidades médicas y, además, hay parteras tradicionales”, destacó.

La mandataria federal explicó que este Centro tiene todas las facilidades para atender embarazos que no son de alto riesgo en acompañamiento de una partera, un médico especialista y una enfermera, con lo que se vincula el conocimiento tradicional con el conocimiento alópata.

Claudia Sheinbaum detalló que la creación de este Centro, que además tendrá una Escuela de Partería, se da tras la aprobación de la Norma Oficial Mexicana 020, en la que participaron parteras tradicionales, así como médicos y médicas gineco-obstetras.

Es realmente algo muy especial, estuve ahí cuando apenas se iba a construir y hoy ya es una realidad. Y ojalá podamos construirlos en otros lugares”, celebró.

Mediante un enlace, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, señaló que se trata de un espacio en el que la prioridad es la atención reproductiva de la mujer y de la niñez mexicana. El funcionario federal explicó que se trata de un espacio operado 100% por mujeres, en un equipo multidisciplinario que une a la medicina especializada, la pediatría, la ginecología, con la partería.

La directora del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en San Miguel de Allende, Leticia Rodríguez Serrano, informó que en esta unidad ofrece servicios a mujeres, bebés y familias de manera gratuita.