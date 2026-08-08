Morena apuesta por la unidad en Guerrero y coloca la organización territorial como prioridad

Durante la reunión de organización "Guerrero Ejemplo de Unidad", celebrada la tarde del viernes 8 de agosto de 2026 en Acapulco, la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, hizo un llamado categórico a priorizar la cohesión del movimiento por encima de cualquier aspiración personal. Ante líderes clave como Jacinto González Varona, presidente del Comité Estatal; Irugami Perea Cruz, delegado político de la dirigencia nacional; y Yolanda Domínguez Flores, enlace territorial, Mojica Morga enfatizó que la base del Humanismo Mexicano radica en poner el bienestar ciudadano al centro de la agenda política.

En su mensaje ante aspirantes a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación, la consejera nacional sostuvo que la organización territorial representa la columna vertebral del proyecto en la entidad. Subrayó que la verdadera unidad requiere de inclusión y reconocimiento constante, tanto para los perfiles con amplia trayectoria en la lucha social como para quienes se han sumado recientemente al movimiento.

Asimismo, Mojica Morga exhortó a la militancia a cerrar filas en torno al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y no ceder ante las provocaciones de la oposición, a la cual acusó de destinar millonarios recursos en redes sociales para desestabilizar. Como parte del trabajo operativo encargado por la dirigencia nacional, la morenista detalló que ha recorrido más de 40 municipios mediante asambleas directas y visitas casa por casa para escuchar las demandas de la población. Concluyó su intervención afirmando que Guerrero exige una estructura sólida y resultados concretos para consolidar la transformación en la región.