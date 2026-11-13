No hay caravanas en tránsito por México hacia EU: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que actualmente no hay ninguna caravana de migrantes en tránsito por el país rumbo a Estados Unidos y afirmó que desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca se ha desintegrado 24.

"Sí podemos informar con claridad que no hay ninguna caravana en este momento que esté en tránsito hacia la frontera norte y que la caravana que se está formando se está atendiendo, como se han atendido las otras 23 caravanas que no han pasado ni siquiera de Oaxaca hacia el norte. La mayoría se quedan en Chiapas al darles la información y la atención que se requiere para informarles pues que no van a poder ingresar al territorio de Estados Unidos por las consideraciones de migración que ha establecido el gobierno de Estados Unidos", respondió.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo informó que, desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó para un segundo periodo en la Casa Blanca se han desintegrado 24 caravanas.

"Hoy nos informó la secretaria de Gobernación que son 24 caravanas -desde la llegada del presidente Trump al gobierno- que hemos detenido previo a que lleguen, o bueno, que se han. Hemos detenido es una mala elaboración, que se han desintegrado digamos las caravanas gracias a la información que se les ha dado de que no hay paso de la frontera mexicana hacia Estados Unidos", explicó.